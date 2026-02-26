Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

Глава сербского МВД Ивица Дачич госпитализирован в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщил местный телеканал Blic со ссылкой на источник.

Министру диагностировали двустороннее воспаление легких, причем его состояние резко ухудшилось всего за несколько часов. Авторы канала уточнили, что Дачича подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Портал «Вечерне новости» сообщил, что президент Сербии Александр Вучич вместе с членами правительства посетил Дачича в пульмонологической клинике. Лечащий врач министра Спасое Попевич уточнил, что пациент находится на искусственной вентиляции легких, получая необходимую лекарственную терапию.

«Мы покупаем время, необходимое для того, чтобы эти лекарства подействовали, и боремся за его жизнь. Тяжелая пневмония и борьба за его жизнь», — сказал он.

Ранее Вучич рассказал, что сербские власти располагают доказательствами, что на его семью готовилось покушение.