Патриарх Варфоломей посетил саммит в Швейцарии в интересах США
Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США
Турция выразила недовольство в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея, так как тот принял участие в саммите в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».
На конференции по Украине священнослужитель был единственным религиозным представителем. Варфоломей посетил саммит в интересах Соединенных Штатов, считает религиовед Роман Лункин.
«В случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики», — сказал эксперт.
В Турции оказались крайне недовольны произошедшим. МИД страны потребовал объяснений, как подпись патриарха появилась в итоговом коммюнике.