Патриарх Варфоломей посетил саммит в Швейцарии в интересах США

Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

The Canadian Press/Keystone Press Agency
Фото: The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция выразила недовольство в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея, так как тот принял участие в саммите в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».

На конференции по Украине священнослужитель был единственным религиозным представителем. Варфоломей посетил саммит в интересах Соединенных Штатов, считает религиовед Роман Лункин.

«В случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики», — сказал эксперт.

В Турции оказались крайне недовольны произошедшим. МИД страны потребовал объяснений, как подпись патриарха появилась в итоговом коммюнике.

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