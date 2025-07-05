Пассажиры вспыхнувшего на Майорке самолета Ryanair получили травмы при бегстве

Загоревшийся после приземления в аэропорту Майорки двигатель самолета Ryanair вызвал панику среди пассажиров, из-за которой пострадали 18 человек. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca .

Напуганные люди выбрались на крылья лайнера, откуда, не дождавшись спасателей, спрыгнули на взлетно-посадочную полосу. Прибывшие в воздушную гавань медицинские бригады забрали в больницы шестерых пострадавших. Остальным оказали помощь на месте.

Самолет Ryanair приземлился в аэропорту Майорки около часа ночи в субботу, 5 июля. Диспетчеры, получив сообщение о горящем двигателе, вызвали на место пожарные бригады, которые оперативно потушили пламя.

В начале июня взрыв пауэрбанка вызвал пожар в салоне самолета авиакомпании «Якутия». Как рассказала 360.ru пассажирка рейса, пламя перекинулось на ручную кладь, которая находилась под сиденьем. Она добавила, что люди самостоятельно потушили огонь, а члены экипажа появились, когда все уже закончилось.