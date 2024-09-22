Пассажиры российской авиакомпании застряли в аэропорту Абу-Даби на 12 часов

Рейс российской авиакомпании «Победа» задержался в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на 12 часов. Причина — в перегреве двигателя, сообщил Telegram-канал Mash .

Рейс DP 754 должен был вылететь во Внуково в 08:30, но его отложили из-за неисправности двигателя. Пассажиры рассказали, что авиакомпания пообещала оперативно устранить неисправность или обеспечить вылет в Москву на другом самолете.

«На время ожидания вылета для клиентов организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов создан оперативный чат», — сообщили в «Победе».

В начале сентября путешественники застряли в аэропорту Внуково из-за задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Туроператор бросил пассажиров на произвол судьбы.