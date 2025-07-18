Пассажиры круизного лайнера подхватили загадочный вирус

DM: более 140 человек подхватили вирус на круизном лайнере в США

Более 140 человек пожаловались на ухудшение самочувствия на круизном лайнере компании Royal Caribbean. Судно шло Лос-Анджелеса в Мексику, сообщило издание Daily Mail .

«Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту круизного лайнера Navigator of the Seas сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы в желудке и диарея», — уточнил автор статьи.

Круиз начался 4 июля, но уже 11 числа судно вернулось обратно в порт Лос-Анджелеса. Оно должно было прибыть в Пуэро-Вальярте в Мексике. Лайнер развернули из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания, точную причину которой предстоит выяснить специалистам.

Это уже не первый подобный случай. В 2025 году на круизных лайнерах произошло уже 18 таких вспышек. Чаще всего причиной становилась норовирусная инфекция.