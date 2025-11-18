Буйная пассажирка авиакомпании Air India в полете из Индии в США избила членов экипажа, сотрудника аэропорта и таможенника. За это ей грозит штраф и до 38 лет заключения, сообщил CBS News .

Решма Камат с острова Бетел устроила дебош на беспосадочном 15-часовом рейсе Air India 173 28 и 29 июня. В небе 40-летняя пассажирка напала на двух членов экипажа, оскорбляя и нанося удары, после приземления в Сан-Франциско — на работника аэропорта, отвечавшего за безопасность, и сотрудника Таможенно-пограничной службы США. Ее задержали.

В ноябре прошло первое заседание суда. Камат грозит до 20 лет тюрьмы и штраф на сумму 250 тысяч долларов за вмешательство в работу экипажа, восемь лет тюрьмы и аналогичный штраф за нападение, сопротивление или воспрепятствование федеральному должностному лицу, а также 10 лет тюрьмы и такая же сумма за вмешательство в работу персонала службы безопасности. Следующее слушание пройдет 7 января 2026 года.

Ранее в России предложили создать единый реестр авиадебоширов. Пассажиров, которые устраивали драки, могли бы не пускать на борт.