Пассажирам застрявшего в Антарктике судна компенсируют ущерб за сорванный круиз

Компания Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам судна SH Diana ущерб за сорванный круиз в Антарктику. Об этом РИА «Новости» сообщили в головном офисе предприятия на Кипре.

Из-за неполадки с двигателем на борту круизного лайнера застряли более 170 туристов, в том числе из России. Компания пообещала компенсировать путешественникам половину стоимости тура, но россияне объявили голодовку и потребовали выплатить полную стоимость поездки.

В компании отметили, что пока не получали информации о происшествии, но официальное заявление должно быть в скором времени, заявил представитель компании.

«Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством», — заявил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Shot, судно отправилось из Кейптауна 13 ноября. Спустя 10 дней лайнер остановился из-за поломки.