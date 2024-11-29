Круизный лайнер с россиянами застрял в Антарктиде. Туристы объявили голодовку
Mash: 170 туристов объявили голодовку на лайнере, вставшем на пути к Антарктиде
Туристы из России и Китая устроили голодовку из-за заглохшего двигателя на круизном лайнере, двигавшемся в Антарктиду. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Судно отправилось из Кейптауна 13 ноября. Однако спустя десять дней лайнер остановился из-за поломки. В результате финальную точку круиза пришлось отменить, а компания отказалась возмещать туристам стоимость отдыха.
Девять человек написали жалобы в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.
Ранее другие российские туристы попали в приключение в Тихом океане. Их лайнер встал из-за поломки в порту Иокогамы. Через несколько дней его удалось починить, и судно отправилось в Китай, но у многих пассажиров из-за этого сгорели авиабилеты.
Чтобы не вызвать бунта, на судне им дали бесплатный алкоголь и Wi-Fi.