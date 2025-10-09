Пассажира самолета EasyJet обвинили в попытке изнасилования женщины в полете

Обвиняемый в домогательствах и склонению женщины к сексу на борту самолета авиакомпании EasyJet, выполнявшего рейс из Неаполя в Эдинбург, пассажир предстал перед судом в Глазго. Об этом сообщила газета The Mirror .

По данным издания, в начале мая 45-летний Никола Криштиану во время полета полностью разделся и начал домогаться сидевшей на соседнем кресле женщины. Во время полета он несколько раз притягивал ее к себе, распускал руки и один раз поцеловал.

В ходе первого слушания своей вины Криштиану не признал. Судья назначил рассмотрение дела по существу на январь 2026 года.

В конце июля нетрезвая пассажирка устроила дебош на борту готовящегося к вылету из Москвы на Кубу самолета. Дебоширка вступила в конфликт с другой пассажиркой и ударила ее по лицу.

В результате на борт поднялись полицейские, которые скрутили скандалистку и доставили в отдел. Из-за происшествия вылет рейса задержали.