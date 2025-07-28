Пассажир угрожал взорвать самолет ради сообщения Трампу в Британии

The Sun: в Британии пассажир угрожал взорвать самолет, чтобы связаться с Трампом

Самолет британской авиакомпании EasyJet, следовавший из Лутона в Глазго, совершил экстренную посадку из-за неадекватного пассажира, угрожавшего взорвать бомбу. Об этом сообщило издание The Sun .

По его данным, 41-летний дебошир заявил о желании отправить «сообщение» американскому лидеру Дональду Трампу, который на момент ЧП находился в Шотландии.

«Я хотел отправить сообщение Трампу. <…> он в Шотландии», — процитировали журналисты его слова.

Мужчина громко объявил о своих намерениях, начал агрессивно вести себя, напугал пассажиров и экипаж. В итоге трое других пассажиров скрутили его и передали полицейским после приземления. В результате происшествия никто не пострадал.

Трамп прилетел в Шотландию 25 июля с частным визитом. После этого в местных городах Эдинбург и Абердин начались акции протеста против него.