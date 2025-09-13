Пассажир спрыгнул с круизного лайнера в США из-за долгов в казино

В Пуэрто-Рико у порта Сан-Хуан пассажир круизной компании Royal Caribbean неожиданно выпрыгнул за борт. Оказалось, что у него были игорные долги, сообщил CBS News.

Хей Гонсалес-Диас сел на лайнер Rhapsody of the Seas в порту Сан-Хуан 31 августа. После возвращения с Барбадоса судно проверяла погранично-таможенная служба США. В этот момент мужчина прыгнул за борт и направился к берегу вплавь. Его подобрал отдыхающий на гидроцикле.

Позднее Гонсалеса-Диаса задержали у здания Капитолия Пуэрто-Рико.

У него нашли 14,6 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей), два телефона и пять удостоверений личности. Мужчину заподозрили в попытке обойти требования о декларировании валюты при въезде в США.

Также выяснилось, что Гонсалес-Диас задолжал круизной компании около 17 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). При этом долг мужчины оказался связан со ставками, которые он делал в казино, находясь на борту лайнера.

Ранее пожилая женщина выпрыгнула с 14-го этажа круизного лайнера Allure of the Seas и бесследно исчезла в океане. Пенсионерку пытались найти с помощью вертолета, но безуспешно.