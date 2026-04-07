Пассажир с электронной сигаретой сорвал рейс из Лондона в Порту

Пожар на борту самолета TAP Air Portugal, следовавшего из Лондона в Порту, произошел из-за электронной сигареты в ручной клади одного из пассажиров. Об этом сообщила газета Daily Star .

Возгорание на рейсе произошло 8 февраля, однако результаты расследования службы опубликовали только в апреле. Через несколько минут после вылета из аэропорта Гатвик бортпроводники заметили дым, который шел из верхних багажных полок, и доложили об этом пилотам.

Пожар на борту удалось быстро потушит. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение вернуться в аэропорт вылета, прибегнув к аварийной посадке.

После приземления пассажиров высадили, а самолет отбуксировали на удаленную стоянку для технической проверки. Выяснилось, что причиной возгорания стала электронная сигарета, находившаяся в ручной клади. В результате произошедшего никто не пострадал.

