Пассажир круизного лайнера решил не платить долг и выпрыгнул за борт

В США пассажир прыгнул за борт круизного лайнера, чтобы не платить игорные долги
Пассажир круизной компании Royal Caribbean выпрыгнул за борт, чтобы не платить свои игорные долги. Об этом сообщил телеканал CBS News.
ЧП произошло у порта Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Хей Гонсалес-Диас 31 августа сел на лайнер Rhapsody of the Seas. Судно вернулось из Барбадоса, где на борт поднялись сотрудники погранично-таможенной службы США, но мужчина выпрыгнул за борт и отправился к берегу вплавь. Отдыхающий на гидроцикле помог ему выбраться из воды и доставил на сушу.
Позднее Гонсалеса-Диаса задержали около здания Капитолия Пуэрто-Рико. При нем обнаружили 14,6 тысячи долларов наличными, пять удостоверений личности и два телефона. Мужчину заподозрили в попытке обойти правила о декларировании валюты при въезде в США.
Гонсалес-Диас задолжал около 17 тысяч долларов круизной компании за ставки, которые делал на борту лайнера в казино. Под залог проигравшегося отпустили на время расследования. Ему грозит штраф до 250 тысяч долларов или до пяти лет лишения свободы.
