Пассажир круизного лайнера решил не платить долг и выпрыгнул за борт

Пассажир круизной компании Royal Caribbean выпрыгнул за борт, чтобы не платить свои игорные долги. Об этом сообщил телеканал CBS News .

ЧП произошло у порта Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Хей Гонсалес-Диас 31 августа сел на лайнер Rhapsody of the Seas. Судно вернулось из Барбадоса, где на борт поднялись сотрудники погранично-таможенной службы США, но мужчина выпрыгнул за борт и отправился к берегу вплавь. Отдыхающий на гидроцикле помог ему выбраться из воды и доставил на сушу.

Позднее Гонсалеса-Диаса задержали около здания Капитолия Пуэрто-Рико. При нем обнаружили 14,6 тысячи долларов наличными, пять удостоверений личности и два телефона. Мужчину заподозрили в попытке обойти правила о декларировании валюты при въезде в США.

Гонсалес-Диас задолжал около 17 тысяч долларов круизной компании за ставки, которые делал на борту лайнера в казино. Под залог проигравшегося отпустили на время расследования. Ему грозит штраф до 250 тысяч долларов или до пяти лет лишения свободы.

