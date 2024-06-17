Пермячка проиграла в казино украденный у матери миллион рублей

В Перми местную жительницу заподозрили в краже у матери миллиона рублей, которые она потратила в онлайн-казино. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Предположительно, женщина сняла деньги матери еще в 2022 году и проиграла их в онлайн-казино. Когда мать спрашивала о своих средствах, то дочь говорила, что со счетом проблемы.

В конце концов, женщина сама обратилась в банк и узнала, что никакого счета нет. Тогда она пошла в полицию, чтобы с помощью правоохранителей вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело.