Пашиняну припомнили требование капитуляции властей Армении

Захарова напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти Армении капитулировать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2018 году призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя преследование в республике российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

«Хотела бы процитировать Пашиняна в 2018 году на митинге в Ереване: „Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции Республиканской партии Армении“», — процитировала дипломат политика.

Захарова отметила, что в Армении Карапетяна преследуют за призывы к смене власти.

«Мы слышим, как в Ереване российского бизнесмена начали обвинять в призывах к смене власти. Просто цитирую главу государства Армения», — добавила представитель МИД.

Ранее стало известно, что Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении. После этого Пашинян потребовал национализации принадлежащей бизнесмену компании «Электросети Армении».