Пашиняна назвали проблемой армянского народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшний день является главной проблемой для армянского народа. Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в беседе с RT .

«Все, что Пашинян делает для Армении в последние лет семь-восемь с момента прихода к власти, оборачивается полной катастрофой», — сказал он.

Боснич отметил, что премьер-министр действует против Армянской апостольской церкви, которая является одним из важнейших институтов для населения государства.

Ранее стало известно, что Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна после его отказа задерживать бизнесмена Самвела Карапетяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь.