Премьер-министра Армении Никола Пашиняна затрясло на выступлении в парламенте. Главу правительства сняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Minval .

Ролик с трясущимся Пашиняном завирусился в Сети.

«Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — заявил с трибуны размахивающий руками премьер.

Причиной того, что Пашинян разбушевался во время выступления, стали претензии парламентской оппозиции в адрес бюджетной политики кабинета министров.

Ранее СМИ сообщили о планах армянского премьера сделать «политический разворот» обратно к России. Причиной тому послужили изменения в мире, например, победа на выборах президента США Дональда Трампа. Пашинян перестал поддаваться раздуваемой Западом иллюзии о российской «империи зла».