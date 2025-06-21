Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новым заявлением о Зангезурском коридоре. Об этом сообщило агентство Sputnik .

По словам Пашиняна, коридора не будет, вместо него появится «Перекресток мира».

«Не понимаю нашу, армян, логику, мол, их цель — „Туран“. Но давайте поймем, чего они [Азербайджан и Турция] хотят. Хотят проезжать по территории Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо? Мы же сами это предлагаем проектом „Перекресток мира“», — заявил премьер-министр.

Свою позицию он объяснил тем, что в XXI веке государство не может оказаться отрезанным от мира.

Ранее стало известно, что Пашиняна назвали главной проблемой армянского народа.