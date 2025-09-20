Пашинян заявил, что национализация «Электросетей Армении» необратима

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс национализации компании «Электросети Армении» необратим, несмотря на решения международного арбитража, которые дважды выступали против этого.

«Несмотря на чьи-то пустые надежды, процесс (национализации „Электросетей Армении“ — прим. ред.) необратим», — заявил Пашинян в ходе съезда правящей партии «Гражданский договор».

По его мнению, при национализации компании могут произойти два варианта развития событий. Первый вариант: компания «Электросети Армении» останется государственной, но ее управление перейдет к профессионалам. Второй вариант: большая часть акций будет передана международному специалисту с опытом в энергетике.

«При этом Республика Армения сохранит столько акций, которые позволят ей обеспечить стратегическую представленность в компании», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Пашинян отметил, что страна планирует укреплять сотрудничество с Россией, несмотря на текущие изменения в отношениях. Армения активно развивает военно-техническое сотрудничество с различными странами, одновременно укрепляя связи с Россией. По словам политика, значимость отношений с Москвой невозможно переоценить.