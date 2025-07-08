СК подтвердил обыски в офисе компании «Электросети Армении»
В офисе компании «Электрические сети Армении» проходят срочные следственные мероприятия. Это связано с уголовным делом, которое завели против арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
«В рамках уголовного производства… (в офисе „Электросетей Армении“ — прим. ред.) проводятся неотложные следственные действия», — сказала Авдалян.
В Армении возбудили уголовное дело против Самвела Карапетяна, владельца компании «Ташир Групп». Его обвинили в поддержке Армянской церкви на фоне критики со стороны властей.
Сам Карапетян не признал свою вину и назвал действия властей несостоятельными. Его позиция вызвала недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который опубликовал в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Министерство внутренних дел Армении сообщило о проведении «оперативных мероприятий» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставлении граждан в полицейское отделение».
Ранее парламент Армении одобрил национализацию «Электросетей»бизнесмена Карапетяна. Представители оппозиции заявили, что процесс является незаконным и направленным на захват компании.
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