Песков назвал полезной встречу Путина и Пашиняна

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошли в откровенной и конструктивной атмосфере. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Общение было откровенное, полезное, необходимое», — сказал представитель Кремля.

По его словам, стороны подробно обсудили ключевые вопросы, включая предстоящие выборы в Армении и развитие торгово-экономического сотрудничества. Участники встречи смогли донести друг до друга свои позиции по актуальным темам.

Пресс-секретарь президента уточнил, что разговор проходил в закрытом формате и продолжался несколько часов.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 апреля в Кремле. Российский президент тогда отметил, что Москва поддерживает любые решения, направленные на благо армянского народа, и подчеркнул историческую близость двух стран. Сам Пашинян позже охарактеризовал визит в Россию как успешный.