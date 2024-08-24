Пашинян заявил, что Армения хочет развивать отношения с Украиной

Пашинян выразил надежду на развитие армяно-украинских отношений

Фото: РИА «Новости»

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду на последовательное развитие отношений с Украиной и новый уровень сотрудничества. Об этом он заявил в послании украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины.

«Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной», — написал он.

Помимо этого, Пашинян отметил, что в основе армяно-украинских отношений лежит многовековая дружба между двумя народами. Активизация контактов на разных уровнях добавила этим отношениям дополнительный импульс.

Ранее в пресс-службе армянского правительства заявили, что российский лидер Владимир Путин и Никол Пашинян во время телефонного разговора договорились встретиться для обсуждения общей повестки. В ходе диалога президент РФ рассказал премьеру Армении об итогах своего визита в Азербайджан. За это Пашинян поблагодарил его.

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