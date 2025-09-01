Моди назвал встречу с Путиным отличной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае. Об этом он написал в соцсети Х.

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру», — отметил индийский премьер.

Он добавил, что стороны обсудили региональные и глобальные процессы, в том числе мирное урегулирование конфликта в Украине. Моди подчеркнул, что особое стратегическое партнерство стран остается ключевой опорой для региональной и глобальной стабильности.

По итогам переговоров Моди и Путина в Тяньцзине МИД Индии сообщил, что лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, финансах и энергетике. Они также выразили удовлетворение стабильным ростом связей в этих сферах.

Переговоры Путина и Моди начались в необычном формате. Главы государств общались один на один в автомобиле российского лидера по пути в отель Ritz-Carlton в Тяньцзине, который стал резиденцией президента РФ. Кортеж подъехал к зданию, сопровождающие делегации вошли внутрь, а Путин и Моди остались в машине. Их беседа длилась 50 минут, после чего они переместились в зал переговоров, где их ждали члены делегаций. Встреча продолжилась около 50 минут.

В Китае проходит встреча более 20 глав государств. В мероприятии участвуют Владимир Путин и представители десяти международных организаций. По итогам саммита в Тяньцзине лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в тексте отражаются «консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики».