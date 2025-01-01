Пашинян в новогоднем обращении назвал руководящей идеологией «реальную» Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем обращении объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пашинян противопоставил «реальную» Армению исторической.

По его словам, идеология первой состоит в том, что народ хочет просто жить, а не страдать, выживать и жертвовать собой. И государство как инструмент обеспечения народного счастья и благосостояния способно реализовать этот запрос.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР — прим. ред.), должна стать руководящей идеологией», — заявил он.

И момент формирования такой идеологии Пашинян назвал переломным для истории страны, так как она является идеологической основой и обоснованием объявленной властями «повестки мира».

До этого армянский премьер заявлял, что отказ от границ страны времен СССР означал бы отказ республики от независимости и государственности, писал RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом руководителей ряда государств, в том числе и Пашиняна.