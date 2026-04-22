Армения понесет огромные убытки при вступлении в ЕС

Шевцов: Армения потеряет минимум 23% ВВП при вступлении в ЕС

В случае присоединения к Евросоюзу Армения может потерять около 23% ВВП, а внутреннее потребление рухнет на 20%. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, республику ожидает рост инфляции и массовое сокращение рынка труда, что приведет к снижению уровня жизни. При этом перед вступлением в ЕС Армении придется покинуть ЕАЭС.

«Выход будет означать возврат полного таможенного контроля, экспортных ограничений, прекращение применения единых требований к продукции, отмену преференциального режима в отношении мигрантов из Армении, применение стандартных тарифов к транспортировке грузов», — объяснил замсекретаря Совбеза.

Также сильный ущерб придется на производство продуктов питания, табачных изделий, напитков и металлургию. Безработица вырастет на 6,4%, а инфляция — на 14,3%.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сохранит членство в ЕАЭС до решения по ЕС.