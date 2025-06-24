Пашинян собрался предъявить свой пенис главе Армянской церкви

Никол Пашинян пригласил к себе Католикоса Гарегина II, чтобы показать ему собственный член. Такое заявление армянский премьер сделал в своем Telegram-канале .

«Представитель Ктрича Нерсисяна (имя Гарегина II в миру. — Прим. ред.) сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктрича Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», — написал он.

В ответ Пашинян обвинил главу Армянской апостольской церкви в наличии внебрачного ребенка.

Премьер Армении вступил в острый конфликт с церковью в конце мая. За Католикоса вступился бизнесмен, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, которого вскоре арестовали. Также Пашинян планирует национализировать принадлежащую бизнесмену компанию «Электросети Армении».