Зародившееся в 1988 году движение за присоединение Карабаха к Армении было фатальной ошибкой. Об этом на встрече с избирателями в Сюникской области заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, многое говорилось про победу армянской стороны в карабахском конфликте.

«Но были ли в победившей Армении благосостояние, свободное волеизъявление, свобода?» — задался политик вопросом.

После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном с 1992 по 1994 год Нагорный Карабах существовал как населенная армянами непризнанная республика.

В сентябре 2020-го в регионе возобновились боевые действия. Стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября при посредничестве России, там разместились российские миротворцы. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Карабахе военную операцию, после чего власти региона заявили о роспуске республики с 1 января 2024-го.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Пашиняна «маленьким куском Антихриста».