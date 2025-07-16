Пашинян призвал своих критиков трезво взглянуть на диалог с Турцией

Армения не имеет альтернативы, кроме налаживания отношений с Турцией и подписания мирного соглашения с Азербайджаном. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос оппозиционных сил, которые неоднократно выступали с критикой действующего главы правительства из-за его поездки в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Если Армении не идти на примирение с Турцией, то какие есть альтернативы? Люди, которые спрашивают, как можно идти на мир, считают, что с Турцией нужно воевать? Понимаете, о чем мы говорим?» — привело заявление Пашиняна АМИ «Новости Армения».

Политик добавил, что также продолжит переговоры с Азербайджаном, чтобы не допустить новой войны и достичь долгосрочного мира.

«Мы работаем над этим и должны продолжать», — подчеркнул он.

Пашинян добавил, что продолжит придерживаться выработанной стратегии по отношению к соседним странам. Критикам он посоветовал устроить революцию, но не сильно рассчитывать на поддержку общества.

«Народ нас поддерживает и поддержит. Я в этом не сомневаюсь», — подытожил премьер-министр Армении.

Политическая ситуация в стране обострилась весной, когда против действующего правительства выступил лидер протестного движения «Священная борьба» архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. После задержания священника и его 15 сторонников следователи предъявили им обвинения в призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя. Суд отправил задержанных в СИЗО.