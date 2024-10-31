Пашинян призвал отказаться от словосочетания «армянский коньяк»

Премьер Армении Никол Пашинян предложил не называть армянский коньяк коньяком, а использовать даже в быту другое название, например бренди. Главу правительства республики процитировал «Sputnik Армения» .

«Излишне объяснять, что коньяк — это часть культуры Франции, ее нематериальное наследие. Представьте, что о нас думают за рубежом, когда мы хвалим свой „коньяк“. Мы-то радуемся, но не замечаем, что это вызывает усмешку», — заявил он.

Пашинян считает, что проблемы с экспортом товара связаны именно с его названием. Он заявил, что Армении из-за этого придется продавать товар окольными путями, которые рано или поздно перекроют.

В августе исследование показало, что почти 90% армянских коньяков на российских прилавках небезопасны. Только 23 образца из 200 соответствовали ГОСТам.