Пашинян призвал католикоса всех армян Гарегина II оставить пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после месячного молчания заявил, что католикос всех армян Гарегин II должен уйти со своего поста. Об этом он заявил на брифинге.

«Моя позиция по Армянский апостольской церкви не изменилась и не может измениться», — процитировал Пашиняна ТАСС.

Премьер пообещал организовать движение для достижения этой задачи.

Отношения между правительством и Церковью в Армении испортились в мае, когда Пашинян опубликовал в соцсетях оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви. В публикациях были выражения с ненормативной лексикой. Впоследствии он предложил изменить процедуру избрания католикоса всех армян и закрепить за государством ключевую роль в этом процессе.

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что армяне смогут сохранить страну, если лишат власти Пашиняна. Она подчеркнула, что премьер посягнул на Церковь, а у армян нет других святынь, кроме ААЦ.