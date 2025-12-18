Пашинян попросил Россию восстановить в Армении железные дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением железных дорог, ведущих к границам Азербайджана и Турции. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вели на YouTube-канале 24 News .

«Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы», — отметил Пашинян.

В планах Пашиняна — обратить внимание российских коллег на участок Иджеван — Газах, который тоже нуждается в ремонте. Премьер выразил надежду, что аналогичная просьба со стороны Армении будет выполнена.

На прошлой неделе Пашинян опубликовал кадры из Москвы. На одном из роликов он запечатлел свою велопрогулку по столичным улицам. С какой целью армянский премьер приезжал в Россию, не сообщалось.