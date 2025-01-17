Пашинян объяснил Путину действия Армении в отношениях с ЕС

Кремль: Пашинян пояснил Путину шаги Армении в отношениях с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пояснил ситуацию, связанную с шагами республики в контексте отношений с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Армении в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие оценки и комментарии», — заявили в пресс-службе.

Также главы государств обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики, в продолжение прошедшего в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены.

«Констатированы практические весомые выгоды от совместной работы в рамках Евразэс, в том числе для армянской экономики», — добавили в Кремле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что Армения не сможет быть частью ЕС и Евразийского экономического союза одновременно.