Пашинян назвал невозможным производство коньяка в Армении

Армения не может производить на своей территории коньяк. Об этом во время правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его процитировало РИА «Новости» .

Пашинян объяснил, что в стране нет права на использование наименования «коньяк» для бренди. Премьер уточнил, что поднимает этот вопрос с 2018 года. Он добавил, что получал жалобы авторитетных международных компаний на фальсификацию продукции из республики.

«В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится „Джермук“. В Армении не может производиться шампанское», — отметил Пашинян.

По его словам, армянам следует поменять мышление в этом вопросе.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с Пашиняном на саммите лидеров стран СНГ товарооборот между странами. Российский лидер рассказал, что участие республики в ЕАЭС позволяет увеличивать объемы поставок благодаря взаимному открытию рынков.