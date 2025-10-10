Путин указал Пашиняну на ошибку в данных о товарообороте России и Армении

Путин поспорил с Пашиняном из-за разницы в числах по товарообороту

Данные по товарообороту между Россией и Арменией не сошлись у президента Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна на саммите лидеров стран СНГ. Внимание на спор обратило РИА «Новости» .

Президент России в ходе выступления заявил, что участие в Евразийском экономическом союзе позволяет стране увеличивать объемы поставок благодаря взаимному открытию рынков. Для подтверждения своих слов Путин попросил Пашиняна раскрыть информацию по товарообороту между государствами.

С озвученными премьер-министром данным в девять миллиардов долларов в прошлом году и четыре миллиарда долларов за первое полугодие 2025-го президент России не согласился.

«Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто», — заявил Путин.

До этого лидеры двух стран встречались в конце сентября во время приезда Пашиняна в Москву.

Тогда Путин отмечал, что по итогам 2024 года торговый оборот Армении и России достиг рекордных показателей и превысил 11 миллиардов долларов, что составляет треть от всех доходов экспорта закавказской республики.

В конце августа премьер-министр Армении не исключил выход из Евразийского экономического союза из-за сближения с ЕС. Он пояснил, что одновременное членство в двух блоках невозможно и рано или поздно стране придется сделать свой выбор.