Пашинян назвал мир основой для Четвертой республики

Армения готова к переходу к Четвертой республике, основой для которой станет мир. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян .

Он подчеркнул, что его команда готова провести необходимые реформы и изменения.

«Третья основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира. В Третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в Четвертой республике таких сомнений быть не должно», — заявил глава правительства.

Пашинян добавил, что в новой стране власть народа должна стать четкой и неоспоримой, а Армения окончательно превратится в родину мечты.

Декларацию о создании Четвертой республики приняла на своем съезде партия «Гражданский договор». Лидер политического объединения Никол Пашинян назвал необходимую работу стратегической задачей.

Под Первой республикой власти Армении подразумевают независимое государство после окончания Первой мировой войны, Вторая началась после 1991 года, Третья — в 2018 году, когда Армения перешла на парламентскую форму правления.

В конце прошлой недели Пашинян встретился в Копенгагене с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения укрепления отношений после подписания декларации об отказе от военного противостояния. Лидеры республик отметили, что готовы выполнять договоренности, достигнутые на саммите в Вашингтоне, и реализовать идею президента США Дональда Трампа о сменившем название на TRIPP Зангезурском коридоре.