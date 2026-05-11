Пашинян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен продолжать развитие отношений с Россией, несмотря на происходящую трансформацию двусторонних связей. Об этом написало РИА «Новости» .

«Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с Российской Федерацией с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений», — сказал он.

По словам Пашиняна, у Армении «не было, нет и не будет» цели наносить ущерб интересам России. Армянская сторона продолжит исходить из собственных государственных интересов.

Пашинян отметил, что изменения в отношениях двух стран являются следствием объективных процессов. Он положительно оценил трансформацию и признал наличие вопросов и разногласий, требующих обсуждения.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика продолжает оставаться членом ЕАЭС и участвует в его работе.