Пашинян извинился за грубые слова в адрес армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за использование неподобающих выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Свое обращение он опубликовал в Facebook*.

Пашинян объяснил, что извиняется лишь за два эпизода, в отношении которых армянская комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала нарушение правил поведения.

«Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками комиссии, я приношу извинения», — написал премьер.

Ранее комиссия начала расследование против Пашиняна после того, как он в своих соцсетях грубо отозвался о духовенстве ААЦ. Лингвистическая экспертиза установила, что слова премьер-министра имеют «грубый и непристойный подтекст». В заключении уточнялось, что Пашинян нарушил кодекс поведения должностного лица.

Премьер Армении вступил в конфликт с церковью в конце мая. Он обвинил в «отсутствии связи» с Иисусом Христом лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстяна и главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.