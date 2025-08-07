Армения передаст США эксклюзивные права на транзитный коридор «Маршрут Трампа»

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева 8 августа в Вашингтоне. Как сообщили Reuters американские чиновники, встреча завершится подписанием рамочного мирного соглашения, предусматривающего предоставление США исключительных прав на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.

По условиям документа, Армения на длительный срок передаст Вашингтону право развивать транзитный маршрут, который получит название Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).

Проект будет действовать в рамках армянского законодательства, а землю в субаренду получит консорциум для строительства и управления инфраструктурой. По замыслу сторон, это поможет раскрыть экономический потенциал региона и снизить риск новых военных столкновений.

Соглашение также включает обращение Еревана и Баку о роспуске Минской группы, действовавшей с 1992 года при посредничестве России, США и Франции. Американские источники полагают, что мир между двумя странами может стать шагом к присоединению Азербайджана к Соглашениям Авраама, заключенным в первое президентство Трампа для нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств.