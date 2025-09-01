Пашинян и Эрдоган решили продолжать диалог ради атмосферы доверия

На саммите ШОС в Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились сохранять конструктивный подход для укрепления доверия между странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», — отметили в правительстве.

Стороны решили продолжить переговоры.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, их граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Напряженность между странами усугубляется поддержкой Турцией азербайджанской позиции по Карабаху и ее резкой реакцией на международное признание геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Ранее Пашинян призвал своих критиков трезво взглянуть на диалог с Турцией. По его словам, у Армении нет иного выхода, кроме как наладить отношения с соседней страной. Так он ответил на критику оппозиционеров, которые выражали недовольство его поездкой в Анкару для переговоров с Эрдоганом.