Не смог выговорить Азербайджан. Михалков нашел интересную деталь в визите Алиева в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в США не заметил, что его президент США Дональд Трамп не воспринимает всерьез. На это обратил внимание председатель правления Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. Кадры встречи зарубежных лидеров о опубликовал в своем Telegram-канале «Бесогон».

В ходе встречи в Белом доме Алиев и премьер-министр Армении Николом Пашиняном подписали мирное соглашение, что можно считать официальным завершением войны за Карабах.

Михалков отметил, что лидеры стран не заметили, как к ним на самом деле относится Трамп. Президент США назвал Армению Албанией и не смог выговорить название Азербайджана. Такое поведение со стороны главы Белого свидетельствует насколько всерьез он относится к подписанному документу.

«Алиев и Пашинян думают, что решают свои проблемы через Запад. Но на самом деле Запад решает свои задачи за их счет», — сказал он.

Он добавил, что это не забывчивость Трампа, а демонстрация его истинного отношения к закавказским странам. По словам Михалкова, лидер США никогда бы не смог перепутать Россию с Румынией, поскольку это слишком важный игрок, имеющий реальный вес.

А вот другие страны бывшего СССР для США имеют другую роль, к тому же они сами показывают, что готовы мириться с таким пренебрежением к себе. Для Алиева и для Пашиняна быть приглашенными в Белый дом уже является наивысшей наградой. В этот же список режиссер добавил президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее журналисты предположили, что Пашинян сделает «политический разворот» обратно к России. Он поручил государственным структурам наладить контакты с российскими коллегами.