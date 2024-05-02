Пасечник провел параллель между трагедией в Одессе и терактом в «Крокусе» | 360°

Мир 02 мая 2024, 11:54 Пасечник провел параллель между трагедией в Одессе и терактом в «Крокусе» Пасечник: общей деталью в трагедии в Одессе и теракте в «Крокусе» был поджог РИА «Новости»

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Организаторы бойни в Одессе, как и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» 10 лет спустя, использовали один и тот же подход: за атакой следовал поджог. На это обратил внимание глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«В организации теракта в „Крокусе“ и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — отметил он.

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Трагедия в Одессе, по официальным данным, унесла жизни 48 людей, еще сотни жителей были искалечены, но с того времени на Украине ничего не сделали для того, чтобы поймать боевиков, подчеркнул Пасечник. Он указал на то, что «чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых», вошли в состав официальных структур в стране. А на Западе трагедию просто «не заметили» и продолжили поддерживать преступный украинский режим.

То, что случилось в Одессе 2 мая 2014 года, подтвердило: денацификация Украины необходима, заключил глава ЛНР. По его мнению, покончить с геноцидом можно только ликвидировав нынешний киевский режим. Леонид Пасечник пообещал, что преступники «ответят за каждую жертву Одесской Хатыни».

Ранее экс-депутат горсовета Василий Полищук заявил журналистам, что, по его данным, в Одессе тогда погибли не 48, а по крайней мере 51 человек.