Партнерство с Россией по алмазам создало трудности для Анголы

Произведенные в Анголе алмазы не попадают под западные санкции, но партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниор.
Предприятие является владельцем 59% акций горно-рудного общества «Катока», в котором «Алросе» принадлежит 41%. Общество каждый год добывает и реализует около 7-7,5 миллиона каратов алмазов. Запасы оценивают в 120 миллионов карат.
У российской фирмы также есть доля в ангольском алмазном проекте «Луаше».