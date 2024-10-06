Партнерство с Россией по алмазам создало трудности для Анголы

Bloomberg: участие РФ в добыче алмазов «отпугивает» клиентов в Анголе

Произведенные в Анголе алмазы не попадают под западные санкции, но партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниор.

Предприятие является владельцем 59% акций горно-рудного общества «Катока», в котором «Алросе» принадлежит 41%. Общество каждый год добывает и реализует около 7-7,5 миллиона каратов алмазов. Запасы оценивают в 120 миллионов карат.

У российской фирмы также есть доля в ангольском алмазном проекте «Луаше».

С 1 января 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов в страны «Большой семерки» и ЕС. США решили пересмотреть самые строгие элементы запрета G7 на драгоценные камни из РФ.