Пушков: в Европе «партия войны» мечтает, чтобы Трамп примкнул к ней

Европейская «партия войны» давно мечтает, чтобы президент США Дональд Трамп примкнул к ее стану. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, до сих пор Трамп упорно держался своей линии.

«Сам факт встречи с Зеленским еще не говорит о том, что Трамп готов присоединиться к Стармеру и Макрону, встать на сторону Киева. Трамп известен тем, что всегда настаивает на своей повестке», — написал Пушков.

Политик добавил, что «партии войны» в Европе пока что не удавалось переубедить Трампа отказаться плана урегулирования.

«Изменился ли подход Трампа после Рима, покажут уже ближайшие дни», — отметил он.

Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский накануне приехали на похороны папы римского Франциска в Ватикане и успели кратко переговорить перед траурной церемонией. Зеленский назвал встречу «исторической».