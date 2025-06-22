Франция и другие европейские страны, поддерживающие жесткую позицию в отношении России, намеренно стремятся усилить напряженность. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche .

Дипломат отметила, что на Западе запрещено говорить о том, что антироссийские санкции наносят ущерб его странам. По ее словам, для ЕС санкции стали основным инструментом внешней политики.

Стремление европейских чиновников вводить новые ограничения против России, обратила внимание Захарова, подтверждает их истинную цель — помешать развитию страны и наказать ее за стремление к суверенитету.

«Европейская „партия войны“ сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией. „Партия войны“, в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России», — подчеркнула она.

Французского лидера Эммануэля Макрона она назвала одной из ключевых фигур неолиберальной элиты, для которой русофобия стала основой внешней политики.

Ранее Захарова высмеяла слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас об угрозе со стороны России. Дипломат отметила, что 360 — заколдованная цифра для представителей ЕС, намекнув на высказывание экс-главы МИД Германии Анналены Бербок в феврале 2023 года о развороте политики России.