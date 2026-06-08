Карапетян обвинил власти Армении в нарушении процедуры подсчета голосов
Карапетян: власти Армении остановили подсчет голосов, понимая, что проигрывают
Власти Армении остановили подсчет голосов, потому что поняли, что проигрывают, заявил глава партии «Сильная Армения», российский предприниматель армянского происхождения Самвел Карапетян. Об этом сообщил ТАСС.
Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна объявила, что побеждает, имея всего 30% данных, причем только по сельской местности, подчеркнул Карапетян.
По словам политика, это первый случай в истории, когда процесс подсчета прервали и пообещали представить результаты в 9 утра. Он заверил журналистов, что выборы еще не закончились и его противники не получат желаемую победу.
В Армении верховная власть принадлежит премьер-министру, которого избирает парламент.
Накануне вечером после завершения голосования в центре Еревана усилили меры безопасности и разместили дополнительные силы полиции. В выборах участвовали 18 партий и блоков.