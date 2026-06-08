Карапетян обвинил власти Армении в нарушении процедуры подсчета голосов

Власти Армении остановили подсчет голосов, потому что поняли, что проигрывают, заявил глава партии «Сильная Армения», российский предприниматель армянского происхождения Самвел Карапетян. Об этом сообщил ТАСС .

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна объявила, что побеждает, имея всего 30% данных, причем только по сельской местности, подчеркнул Карапетян.

По словам политика, это первый случай в истории, когда процесс подсчета прервали и пообещали представить результаты в 9 утра. Он заверил журналистов, что выборы еще не закончились и его противники не получат желаемую победу.

В Армении верховная власть принадлежит премьер-министру, которого избирает парламент.

Накануне вечером после завершения голосования в центре Еревана усилили меры безопасности и разместили дополнительные силы полиции. В выборах участвовали 18 партий и блоков.