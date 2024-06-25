EXXpress: поддержка Украины может привести партию Бербок к поражению на выборах

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок может привести партию «Зеленые» к поражению, настаивая на поддержке Украины. Об этом написала австрийская газета EXXpress .

В публикации отметили, что немцы обеспокоены из-за потенциальной конфронтации с Россией на фоне продолжающихся поставок вооружения Украине.

«Верхушка партии „Зеленые“ действует вопреки мнению народа. Вскоре это может обернуться для Бербок <…> трагическими последствиями», — подчеркнули журналисты.

Они напомнили, что в сентябре партии предстоит участвовать в земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, а как раз жители восточных регионов в основном критически настроены по поводу помощи ВСУ и скорее поддержат политиков, выступающих за урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. Пока Бербок от этого далека, резюмировали авторы материала.

Ранее на выборах в Европарламент провалились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, также поддерживающие Украину.