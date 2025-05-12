Решение о роспуске Рабочей партии Курдистана стало итогом длительного процесса, в ходе которого активное участие принимали турецкие власти. Об этом заявил доктор политологии Университета Зальцбурга и эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, турецкому руководству во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом можно приписывать заслуги в прекращении активности военно-политического объединения. Правительство проводило переговоры с курдами, демонстрируя эффективность борьбы с партией, добавил аналитик.

«После того как власть поменялась в Сирии, курды еще больше потеряли шансы на какую-то автономию и независимость», — заявил эксперт.

Как пояснил Гасанов, решение прекратить террористическую деятельность обусловлено осознанием неэффективности подобного формата борьбы и пониманием важности перехода к политической стратегии.