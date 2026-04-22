Парламент Испании выступил против референдума по членству в НАТО

Конгресс депутатов Испании не поддержал предложение партии Podemos о проведении референдума по вопросу членства страны в НАТО. Трансляцию заседания вели на YouTube-канале парламента.

За предложение проголосовали 20 депутатов, против высказались 300, еще 25 парламентариев воздержались.

Инициатива гласила, что членство Испании в НАТО следует пересмотреть, поскольку альянс не только занимается обороной, но и участвует в глобальных операциях. В партии Podemos заявили, что США используют НАТО как инструмент подчинения других стран— участниц блока, и потребовали закрыть военные базы Соединенных Штатов на территории страны.