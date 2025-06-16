Парламент Ирана утвердил договор о партнерстве с Россией

Парламентарии Ирана утвердили текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом со ссылкой на заявление иранского посольства в РФ сообщило РИА «Новости» .

«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — рассказали представители дипмиссии.

В апреле текст документа ратифицировали сенаторы Совета Федерации. Договор между Ираном и Россией будет направлен на регулирование двустороннего равноправного сотрудничества в сферах политики, обороны, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, развития инфраструктуры, туризма, образования и других отраслях.

Один из пунктов соглашения говорит о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая не сможет оказывать никакую помощь агрессору, а должна будет содействовать решению конфликта по действующим нормам международного права и Уставу ООН.