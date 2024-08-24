Парламент Британии в 1940 году «бесился» из-за срыва плана ударить по СССР

Члены парламента Англии в 1940 году впали в бешенство из-за срыва удара по СССР

Фото: Unsplash

В марте 1940 года парламент Великобритании «взбесился», поскольку не получилось осуществить планы Англии нанести удар по СССР. Соответствующие документы разместили на сайте Президентской библиотеки.

Авторы публикации отметили, что власти Англии и Франции в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, ударив из Финляндии. В то время у нее был конфликт с Союзом.

Идея Англии и Франции заключалась в захвате Ленинграда, а также страны хотели ударить со стороны Кавказа. Однако планы разрушили гитлеровская Германия, добившаяся военного успеха в западной Европе, а также завершение финско-советской войны 12 марта.

Посол СССР в Англии Иван Майский писал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявлял, что из-за страха перед Россией НАТО действительно начал подготовку к вооруженному конфликту. По его словам, США и члены Североатлантического альянса твердо убеждены, что это надо делать.

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